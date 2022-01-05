Japonya'da kaplan saldırısında biri ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
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Japonya'da kaplan saldırısında biri ağır 3 kişi yaralandı

Japonya'da kaplan saldırısında biri ağır 3 kişi yaralandı
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da safari parkta kaplan saldırısı sonucu biri ağır 3 çalışan yaralandı.

Japonya'da safari parkta kaplan saldırısı sonucu biri ağır 3 çalışan yaralandı.

Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinin Utsunomiya bölgesindeki Nasu Safari Park'ta kaplanın saldırdığı safari park çalışanı 2'si kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine eyalet itfaiye birimleri olay yerine sevk edildi.

Yerleşke yetkilileri, olayın parkın açılışı öncesi 2 kaplanın, besleme noktasından ziyaretçilerin izleyebildiği yere taşınması sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK, ağır yaralanan 20'li yaşlardaki kadının helikopterle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Olay sonrası 70 türden 700 hayvanın yaşadığı Nasu Safari Park'ın geçici olarak ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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