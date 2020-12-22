Japonya'da kabine 2021 bütçe taslağını onayladı
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Japonya'da kabine 2021 bütçe taslağını onayladı

22.12.2020 05:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 05:18
Japonya'da kabine 2021 bütçe taslağını onayladı

Japonya'da kabine 106,61 trilyon yen (1,03 trilyon dolar) hacmindeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onayladı.

Japonya'da kabine 106,61 trilyon yen (1,03 trilyon dolar) hacmindeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onayladı.

Başbakan Suga Yoşihide başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında Nisan'da başlayacak 2021 mali yılı için bütçe taslağı kabul edildi.

Hızla yaşlanma eğilimi gözlenen toplumda sağlık ve emeklilik masraflarının yükselmesi nedeniyle sosyal güvenlik harcamaları 35,84 trilyon yen (347 milyar dolar) ile toplam bütçe hacminin 3'te 1'ine ulaşacak.

2020'ye kıyasla yüzde 0,5 artan savunmaya ayrılan bütçe dilimi, siber güvenlik ve uzay gibi yeni nüfuz alanlarına yönelik olası harcamalar sebebiyle 5,34 trilyon yen (51,6 milyar dolar) olarak gerçekleşecek. Bu dilim, Çin'in bölgesel tehditlerine karşısında Japonya'ya 33,5 milyar yen değerinde, düşman gemilerini, onların atış menzillerinin dışından vurabilecek Japon yapımı füzelerin geliştirilmesini de kapsayacak.

Borç ödeme maliyetlerine 23,76 trilyon yen (229 milyar dolar), Kovid-19 ile mücadeleye 5 trilyon yen (48 milyar dolar) ihtiyat akçesi tahsis edilecek.

Bütçe pastasında vergi gelirleri 57,45 trilyon yen (555 milyar dolar) tahmin edilirken, yeni tahvil ihracının ise 43,6 trilyon yen (420 milyar dolar) seviyesinde olması planlanıyor.

Onay sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Maliye Bakanı Aso Taro, tahvil ihracına bağımlılığın Kovid-19 salgını sürecinde yeniden yükseliş trendine girmesinin "pişmanlık verici" olduğunu belirterek "Kovid-19 salgının ortasında yayılımın önlenmesi, ekonominin canlandırılması ve ülkenin finansal sağlığının korunması arasında denge gözetmek zorunda kaldık." dedi.

Taslak, Nisan 2020'de başlayan ve 102,66 trilyon yen (992 milyar dolar) seviyesindeki mevcut 2020 mali yıl başlangıç bütçesini aşmış oldu.

Son 9 yıldır sürekli artış gösteren Japonya bütçesi, son 3 yıldır ise 100 trilyon yen (960 milyar dolar) üzerinde seyrediyor.

Bütçe taslağının Ocak'ta başlayacak olağan parlamento oturumunda da kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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