Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor
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Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma oranlarının, gelişmiş ülkelere nispeten geride kalmasına, aşı siparişlerinin geç gönderilmesinin neden olduğu belirtildi.

Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma oranlarının, gelişmiş ülkelere nispeten geride kalmasına, aşı siparişlerinin geç gönderilmesinin neden olduğu belirtildi.

Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletine bağlı Kounodai ilçesinde bulunan Yoşino Hastanesinin Başhekimi Hideo, artış trendini koruyan vakalar, şubatta başlayan aşılamada son durum ile temmuz ayında yapılacak olimpiyatlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hideo, hastanesinde her türlü tedbiri alarak Kovid-19 hastalarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek "Acaba bize de bulaşır mı endişesi taşıyor ve dikkatli hareket ediyoruz." dedi.

Yaklaşık 30 personele ilk doz aşı vurulduğunu ve henüz bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını ifade eden Hideo, ikinci dozdan sonra bazı yan etkiler beklediklerini söyledi.

Japonya'da vaka oranlarının Batı ülkelerine oranla düşük seyretmesini, Japon halkının tedbirlere neredeyse harfiyen uymasına bağlayan Hideo, "Restoranlarda alkol yasağı ve işletme saatinin daraltılması kararı vaka oranlarını düşürüyor." dedi.

Hideo, vakalarda son dönem görülen artış trendinde, uzatılan olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle gençlerde gözlenen "uyumsuzluğun" etkili olduğuna dikkati çekti.

Aşı üretiminde gecikildi

Japonya'nın Kovid-19'a karşı kendi aşısını üretememesine ilişkin Hideo, ABD ve İngiltere'nin salgının başından itibaren aşı geliştirmede vakit kaybetmediğini, Japonya'nın ise bu konuda geciktiğini belirtti.

Hideo, Avrupa ve ABD'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının Japonya'ya gönderilmesinde gecikme yaşandığını, bunun da Japonya'nın aşılamada gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmasına yol açtığını söyledi.

Japonya'da bugüne kadar 126 milyonluk nüfusunun yüzde 4'üne en az bir doz aşı yapıldığını ve ülkesinin aşılamada Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en alt sırada yer aldığına işaret etti.

Gençler yoğun bakımda

Hideo, Japon hükümetinin temmuz sonuna kadar 65 yaş üstünü tamamen aşılamayı, sonbahara kadar da sırasıyla genç kesimin aşılanmasını sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.

Salgına karşı mücadelede gençlerin aşılanmasının önemini vurgulayan Hideo, "Şu an gençlerde de vakalar yayılıyor, yoğun bakımlarda gençlerin yattığını duyuyoruz." dedi.

Hideo, Kovid-19 varyantlarının salgının yayılma hızındaki etkisine ilişkin, "Halihazırdaki aşıların da fayda edemeyeceği varyantların çıkma ihtimali var. Virüsle savaşılabilmesi için aşı üretebilmeliyiz." diye konuştu.

Temmuzda düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'na iki aydan az süre kaldığını hatırlatan Hideo, başkentte süren OHAL şartlarında olimpiyatların düzenlenmesine karşı kamuoyundaki tepkilere destek verdi.

Hideo, "Dünyadaki bütün olimpiyat sporcularının duygularını anlayabiliyorum ancak bu karmakarışık bir durum. Temmuzda Tokyo'da nasıl bir durumun oluşacağını kestiremiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor
Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor
Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor
Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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