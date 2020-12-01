Japonya'da işsizlik son 3 yılın en kötü seviyesinde
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Japonya'da işsizlik son 3 yılın en kötü seviyesinde

01.12.2020 06:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 06:50
Japonya'da işsizlik son 3 yılın en kötü seviyesinde

Japonya'da işsizlik oranı ekim ayında, son 3 yılın aynı dönemlerine kıyasla en kötü seviyesine ulaşarak, yüzde 3,1'e yükseldi.

Japonya'da işsizlik oranı ekim ayında, son 3 yılın aynı dönemlerine kıyasla en kötü seviyesine ulaşarak, yüzde 3,1'e yükseldi.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, temmuzda yüzde 2,9 ağustos ve eylülde yüzde 3,0 seviyesini gören işsizlik oranı, artış eğilimi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin görüldüğü dönemde, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, önceki aya kıyasla 0,1 artarak, ekimde yüzde 3,1 seviyesine çıktı.

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İşsizlik, ekim 2017'de yüzde 2,8, ekim 2018 ve ekim 2019'da yüzde 2,4 oranlarında seyretmişti.

Ülke geneli toplam işsiz oranı, bu dönemde 80 bin artarak 2,14 milyona yükseldi.

İşsiz erkeklerin oranı, önceki aya kıyasla, ekimde 0,2 yükselirken, kadın işsiz oranı değişmedi.

İkinci dalga endişe veriyor

???????Kyodo ajansına konuşan Dai-içi Hayat Araştırmaları Enstitüsünden Hoşino Takuya, "İş piyasalar, kötüye giden duruma karşı hükümetin verdiği desteklere rağmen, yavaş yavaş gerilemeye gidiyor." dedi.

Birçok firmanın, hükümet desteğine ihtiyaç duyduğu gerçeğini anımsatan Hoşino, "İlk salgın dalgasından nispeten ılımlı etkilenseler de diğer dalga endişe veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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