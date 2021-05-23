Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi
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Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri, bakımları yapılarak çiçeklendirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri, bakımları yapılarak çiçeklendirildi.

Japonya Diyanet Vakfı ve Tokyo Camisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türk sivil toplumu temsilcileri başkentin Fuçu ilçesindeki Tama Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman seyyah ve kadı Abdürreşid İbrahim'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra İslam ve Türk büyüklerinin kabirlerinin önce bakım ve temizliğini yapan katılımcılar, daha sonra kabirleri çiçeklendirdi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de katıldı.

Tama Mezarlığı'nda, Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra hayatlarını Japonya'da sürdürmüş Tokyo Türk Cemiyeti başkanlarından Ahmet Vahap, Ahmet Apanay, Türk güreşçi Yusuf Toruko ve oğlu Claude Yusuf ve televizyon sunucusu Hannan Safa gibi isimlerin kabirleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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