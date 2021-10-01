Japonya'da iş dünyası, Kişida'nın 'ekonomiyi canlandırmasını' bekliyor - Haberler
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Japonya'da iş dünyası, Kişida'nın "ekonomiyi canlandırmasını" bekliyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iş dünyası, Kişida'nın

Japonya'da iş dünyası liderleri, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Kişida Fumio'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisi altındaki ülke ekonomisini yeniden canlandırmasını istiyor.

Japonya'da iş dünyası liderleri, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen Kişida Fumio'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisi altındaki ülke ekonomisini yeniden canlandırmasını istiyor.

Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Başkanı Tokura Masakazu, yaptığı açıklamada, eski bakanlık ve parti idare kademeleri tecrübelerine işaret ederek, Kişida'nın ülke ekonomisinin yeniden inşası için "doğru tercih" olduğunu belirtti.

Tokura, "Güçlü kabine ve parti kadrolarıyla Kişida'nın sosyo ekonomik faaliyetlerin canlandırılması dahil sorunların çözülmesi için çalışmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

Japonya Ticaret ve Sanayi Odası (JCCI) Başkanı Mimura Akio da hem salgının kontrolde tutulması hem de sosyo ekonomik aktivitelerin artırılması için "özel önlemleri kapsayan bir çıkış stratejisine" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kişida'nın oluşturacağı kabineye çağrıda bulunan Japonya Kurumsal Yöneticiler Birliği (Keizai Doyukai) Başkan Yardımcısı Niinami Takeşi ise salgın önlemlerinin gözden geçirilmesi ve idari yapılanmaların modernize edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Enerji, makine, lojistik, finans dahil birçok sektörde yatırıma sahip Mitsui & Co Grubunun Başkanı Yasunaga Tatsuo da Kişida kabinesinden, karbonsuzlaştırma önlemlerine yönelik politikalarda ilerleme beklediğini kaydetti.

???????Kişida 4 Ekim'de, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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