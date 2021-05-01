Japonya'da "iş bulunabilirlik ortalaması" 2020'de son 46 yılın en düşük seviyesine geriledi
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Japonya'da "iş bulunabilirlik ortalaması" 2020'de son 46 yılın en düşük seviyesine geriledi

Japonya'da 'iş bulunabilirlik ortalaması' 2020'de son 46 yılın en düşük seviyesine geriledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Ekonomi

Japonya'da "iş bulunabilirlik ortalaması" 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 46 yılın en düşük seviyesini gördü.

Japonya'da "iş bulunabilirlik ortalaması" 2020 mali yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 46 yılın en düşük seviyesini gördü.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının güncellediği, 31 Mart 2020'de sona eren mali yıl verileri ülkede iş bulunabilirlik ortalamasında gerçekleşen büyük düşüşü ortaya koydu.

Verilere göre iş-başvuran ortalaması yüzde 0,45 düşüşle 1,10'a geriledi. Bu, her iş arayan 100 kişiye 110 iş imkanı sağlandığı anlamına geliyor.

Bu oran en son 1973'te yaşanan petrol krizi sonrası 1974 mali yılında yüzde 0,76 gerilemişti.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre de işsizlik ortalaması, 2019 mali yılına kıyasla 2020 mali yılında 0,6 yükselişle 2,9'a çıktı.

Bu oran, 2008'deki finansal krizin ardından 2009 mali yılındaki yüzde 1,1'lik yükseliş sonrası en büyük artış oranı oldu.

Bu dönemde Japonya'da işsizlerin sayısı 360 bin artışla 1,98 milyona çıktı. Çalışanların sayısı ise 690 bin düşüşle 66,64 milyona geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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