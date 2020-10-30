Japonya'da iş bulma oranı son 7 yılın en düşük seviyesinde
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Japonya'da iş bulma oranı son 7 yılın en düşük seviyesinde

30.10.2020 06:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 06:18
Japonya'da iş bulma oranı son 7 yılın en düşük seviyesinde

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlarda iş bulma oranı, eylülde son 7 yılın en düşük seviyesine düştü.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlarda iş bulma oranı, eylülde son 7 yılın en düşük seviyesine düştü.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, son 9 aydır sürekli düşüş eğilimi gösteren iş bulma oranı Aralık 2013'ten bu yana ilk kez 1,03'e geriledi. Bu oran, iş arayan her 100 kişiye 103 istihdam olacağı anlamına geliyor.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki işsizlik oranı, ağustostaki yüzde 3 seviyesini korudu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsiz sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre 420 bin artışla 2,10 milyona çıkarken iş gücüne dahil olanların sayısı 790 bin azalarak 66,89 milyona geriledi.

Kyodo ajansına göre açıklanan son veriler, Kovid-19 salgınının 2020 başı ve ilkbahar aylarında ekonomiye olan kötü etkisinin hafiflediği anlamına geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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