Japonya'da insan hücrelerinin hayvanlara nakil yasağı kalktı: 'Yarı insan bir yaratık' endişesi

Japonya'da insan hücrelerinin hayvanlara nakil yasağı kalktı: 'Yarı insan bir yaratık' endişesi

İnsan hücrelerini içeren hayvan embriyonları oluşturmak ve onları taşıyıcı hayvanlara nakledilmesine Japon hükümetinden izin çıktı. Hedef, hayvanlarda gelişen insan organlarını hastalara nakledebilmek.

Japonya'da insan hücrelerinin hayvanlara nakil yasağı kalktı: 'Yarı insan bir yaratık' endişesi

Dünyada organ nakli için bekleyen yüz binlerce hastaya umut olacak gelişme Japonya'dan geldi.

İnsan hücrelerini içeren hayvan embriyonları oluşturmak ve onları taşıyıcı hayvanlara nakledilmesine Japon hükümetinden izin çıktı. Kök hücre araştırmacıları uzun yıllardır etik sebeplere dayalı engellerle karşılaşıyorlardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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