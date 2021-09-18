Japonya'da ilk hasat Matsutake mantarının üç tanesi 7 bin 600 dolara satıldı - Haberler
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Japonya'da ilk hasat Matsutake mantarının üç tanesi 7 bin 600 dolara satıldı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da ilk hasat Matsutake mantarının üç tanesi 7 bin 600 dolara satıldı

Japonya'da üç Matsutake mantarı, sezonun ilk hasadında 830 bin yene (7 bin 600 dolar) müşteri buldu.

Japonya'da üç Matsutake mantarı, sezonun ilk hasadında 830 bin yene (7 bin 600 Dolar ) müşteri buldu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Japonya'da ünlü Matsutake mantarının, sezon açılış mezadında satıldığı fiyat dikkati çekti.

Batıdaki Hyogo eyaletine bağlı Tamba-Sasayama ilçesinde, hasat sonrası yapılan mezatta, üç Matsutake mantarı, 830 bin yene (7 bin 600 dolar) satıldı.

Uzunlukları 7 ila 11 santimetre, toplam ağırlıkları 70 gram gelen mantarları, yerel piyasaya hizmet veren Tamba-Sasayama Kinmata restoranı satın aldı.

Sezon açılışında, mantarın kilogram fiyatı ise 11,8 milyon yeni (108 bin dolar) buldu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da ilk hasat Matsutake mantarının üç tanesi 7 bin 600 dolara satıldı - Haberler
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