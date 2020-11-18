Japonya'da iktidardaki LDP'den "Ocakta erken seçim" iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya'da iktidardaki LDP'den "Ocakta erken seçim" iddiası

18.11.2020 04:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 04:58
Japonya'da iktidardaki LDP'den

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ocakta erken seçim çağrısı yapabileceği bildirildi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ocakta erken seçim çağrısı yapabileceği bildirildi.

Şizuoka'da katıldığı bir toplantıda konuşan LDP Politika Şefi Şimomura Hakubun erken seçim iddialarına ilişkin "Ocakta olabilir, bu bir seçenek." değerlendirmede bulundu.

Japonya Temsilciler Meclisinin (Şuugiin) feshedilerek erken seçime gidilebileceğine ilişkin soruya Şimomura, "En erken iki ay sonra ocakta ya da Tokyo Olimpiyatlarından sonra." dedi.

Şimomura, eylülde göreve gelen Suga Yoşihide'nin ocakta meclis açılışında erken seçim çağrısı yapmadığı takdirde, kararını 2021 yazının sonrasına bırakabileceğini söyledi.

LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro ise parlamento feshi ve seçimlerin 2021 yaz sonrasında beklendiğini ifade etmişti.

LDP'nin 282, ortağı Komeito'nun 29 sandalyeye sahip olduğu 465 üyeli Şuugiin'de ana muhalefet Japonya Anayasal Demokrat Partisinin (CDP) ise 107 milletvekili bulunuyor.

Şuugiin milletvekillerinin görev süresi 21 Ekim 2021'de sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı
Gürcistan'da erken seçim talep eden göstericiler Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı
Gürcistan'da binlerce kişi erken seçim talebiyle sokaklarda
Gürcistan'da binlerce kişi erken seçim talebiyle sokaklarda
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi
Yozgat'ta vurulduğu iddia edilen yakalı toy kuşunu arama çalışması sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Mert Fırat Öykü Karayel Demet Akalın Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Samatta Erol Bulut Cenk Tosun Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kasım Bursa Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'da iktidardaki LDP'den "Ocakta erken seçim" iddiası - Tokyo
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 04:58:52. #1.15#
title