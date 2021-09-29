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Japonya'da iktidardaki LDP başkanlığına eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio seçildi

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iktidardaki LDP başkanlığına eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio seçildi

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio kazandı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı seçimlerini eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio kazandı.

LDP seçimlerinde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarıştı.

İlk tur sonuçlarına göre LDP milletvekillerinden Kono 86, Kişida 146, Takaiçi 114, Noda 34 oy elde etti.

Ülke geneli 47 eyalet delegelerinden ise Kono 169, Kişida 110, Takaiçi 74, Noda ise 29 oy kazandı.

Böylelikle ilk turda adaylar çoğunluğu elde edemedi.

Milletvekili oylarına ağırlık verilen ve eyaletlerden birer oyun kabul edildiği ikinci turda, ilk turda en çok oy alan Kono ve Kişida yarıştı.

Oy dağılımına göre eyalet delegelerinden Kono 39 oy, Kişida ise 8 oy elde etti.

Milletvekili oylarından ise Kono 131 oy, Kişida ise 249 oy kazandı.

Bu sonuçla LDP başkanlığı seçimlerini eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio kazandı.

???????Kişida, 4 Ekim'de, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun, sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı almıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da iktidardaki LDP başkanlığına eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio seçildi - Haberler
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