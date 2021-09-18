Japonya'da iktidar partisinin lider adayları parti genel merkezinde politikalarını açıkladı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) liderliğine ve başbakanlığa talip olan 4 aday, parti genel merkezinde politikalarını duyurdu.

Ay sonundaki seçimlerde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.

Başkent Tokyo'nun Nagata-cho bölgesindeki LDP Genel Merkezi'nde bir araya gelen adaylar, seçilmeleri halinde uygulamayı planladıkları politikalara ilişkin konuştu.

Japon halkının "hedeflerine ulaşabilecekleri bir ülke için" çalışacağını kaydeden Kono, "Bence bir şeyler yapmak isteyen birçok insan yapamayacakları hissiyatına kapılıyor." dedi.

"Eğer bu ülkenin lideri olursam, yapmam gerekenler konusunda proaktif olacağım" ifadesini kullanan Kono, yenilenebilir enerji, 5G ağları ve evden çalışma sahalarına yatırım yapacağını belirtti.

Orta sınıf vurgusu

Kişida ise Japonya'nın 2000'lerin başından beri izlediği "neoliberal politikalardan" vazgeçeceğini, "varlık eşitsizliğinin düşürülerek, orta sınıfın gelirinin yükseltilmesini" hedefleyeceğini kaydetti.

"Zengin ile fakir arasında ayrım var ve bu virüs salgınında daha da genişledi" değerlendirmesinde bulunan Kişida, "Şimdi yeni Japon model kapitalizmi oluşturma ve ülke genelinde herkese ekonomik büyümenin meyvelerini tattırma zamanı." görüşünü paylaştı.

Kişida, ülke anayasasının "savaşı reddeden" 9. maddesinin değiştirilmesi de dahil partisi LDP'nin hazırlayacağı anayasa değişiklik tekliflerini uygulamaya alacağını belirtti.

Kadın adaylar

Komşu ülkelerle yaşanan bölgesel sorunlarda "ülkesinin egemenliğini ve onurunu" koruyacağına dikkati çeken Takaiçi, Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na yönelik ziyaretlerini sürdüreceğini bildirdi.

Savunma harcamalarını artıracağını kaydeden Takaiçi, "Sanaenomics" ismini verdiği parasal genişleme, acil durumlarda ivedi mali harcama ve kriz yönetimlerine yatırımları kapsayan politikaları uygulayacağını dile getirdi.

Noda ise seçilmesi halinde kabinesinin yarısını kadınlardan oluşturacağını vurguladı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilere yönelik politikalar sunacağını dile getiren Noda, Japonya'nın düşük doğum oranıyla mücadele edeceğini söyledi.

Başbakan seçilmesine kesine gözüyle bakılıyor

Kyodo ajansı, adayların seçilmesine LDP içi fraksiyonların kararının, kamuoyu nezdinde popülerliklerinin ve uluslararası konulara hakimiyetlerinin etki edeceğini aktardı.

LDP milletvekilleri ile ülkedeki 47 eyaletten LDP delegelerinin kullanacağı toplam 766 oy, 29 Eylül'deki seçimde partinin yeni liderini belirleyecek.

Nisbi temsil sistemiyle yüzde 50'ye erişilememesi halinde, ilk turda ilk ikide çıkan adaylar, ikinci turda yarışacak ve oyların çoğunluğunu elde eden kazanacak.

Partinin yeni başkanı, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun, sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide, önceki hafta, 29 Eylül'deki seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.