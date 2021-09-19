Japonya'da iktidar partisi seçimlerinde, LDP içi fraksiyonların çoğu aday tercihinde serbest - Haberler
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Japonya'da iktidar partisi seçimlerinde, LDP içi fraksiyonların çoğu aday tercihinde serbest

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iktidar partisi seçimlerinde, LDP içi fraksiyonların çoğu aday tercihinde serbest

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçimlerinde, parti içi fraksiyonların çoğunun, üyelerini aday tercihinde serbest bırakacağı bildirildi.

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçimlerinde, parti içi fraksiyonların çoğunun, üyelerini aday tercihinde serbest bırakacağı bildirildi.

Parti içi fraksiyonların oy tercihlerinin, yeni liderin ve kuvvetle muhtemel yeni başbakanın seçilmesinde büyük rol oynadığı LDP'de gözler, 7 milletvekili grubunun oylarının rengine çevrildi.

Ay sonundaki seçimlerde, Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.

Kyodo ajansının LDP içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre LDP içindeki 7 fraksiyonun 6'sı ay sonundaki iç seçimde hangi adaya oy verilmesi konusunda üyelerine talimat vermeyecek.

Buna göre LDP'nin en büyük fraksiyonu olarak bilinen eski Kabine Baş Sekreteri Hosoda Hiroyuki'nin liderliğindeki 96 milletvekili grubu, Kişida ya da Takaiçi'yi destekleme kararı aldı.

Hiroyuki fraksiyonu, tercih halinde Kono lehine oy atılabileceği görüşünü de paylaştı.

Yeterli destek bulamayıp yarışa girmekten vazgeçen eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru'nun 17 üyeli ve eski Tarım Bakanı İşihara Nobuteru'nun 10 üyeli fraksiyonlarının üyeleri, istedikleri adaya oy verebilecek.

İşiba'nın bireysel olarak Kono'yu, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapan Abe Şinzo'nun bireysel olarak Takaiçi'yi destekleyeceği biliniyor.

Kono'nun bağlı bulunduğu Maliye Bakanı Aso Taro liderliğindeki grup dahil diğer 3 fraksiyonun da üyelerini oy tercihinde serbest bırakacağı kaydedildi.

Parti içinde sadece Kişida'nın liderliğindeki 46 üyeli fraksiyon, grup liderine oy verilmesi kararı aldı.

Başbakan seçilmesine kesine gözüyle bakılıyor

Kyodo ajansı, adayların seçilmesine, LDP içi fraksiyonların kararının, kamuoyu nezdindeki popülerliklerinin ve uluslararası konulara hakimiyetlerinin etki edeceğini aktardı.

29 Eylül'de seçilecek yeni başkanın, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki meclis oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun, sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga Yoşihide, seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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