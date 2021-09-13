Japonya'da iktidar partisi liderliğine aday olan Kişida'dan gelir uçurumunun daraltılması sözü Açıklaması - Haberler Ekonomi
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Japonya'da iktidar partisi liderliğine aday olan Kişida'dan gelir uçurumunun daraltılması sözü Açıklaması

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Ekonomi
Japonya'da iktidar partisi liderliğine aday olan Kişida'dan gelir uçurumunun daraltılması sözü Açıklaması

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) liderliği için adaylığını koyan eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, gelir uçurumunun daraltılması sözü verdi.

Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) liderliği için adaylığını koyan eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, gelir uçurumunun daraltılması sözü verdi.

Seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan eski Bakan Kişida, seçilmesi halinde hükümet olarak yürüteceği ekonomi politikalarına değindi.

Başbakan Suga Yoşihide'nin izlediği "deregülasyon ve yapısal reformların sonuç elde edebildiğini" kabul eden Kişida, buna rağmen "Halihazırdaki politikaları sürdürürsek ekonomik uçurum daha da derinleşecek" diye konuştu.

Kişida, Tokyo metropolündeki nüfus ve sanayilere odaklanıldığı gerçeğini dile getirerek, başkent bölgesinin ötesinde, ülke genelindeki yerel ekonomilerin canlandırılması gerektiğini kaydetti.

"Büyümenin meyvelerini dürüstçe dağıtmadığımız sürece eşitsizliklerin yayılmasını önleyemeyeceğiz" ifadesini kullanan Kişida, orta ekonomik sınıfın genişletilmesi sözü verdi.

Kişida, hükümetin "2050'ye dek net sıfır karbonsuzlaşma" hedefinin yakalanması için ülkesinin, hidrojen ve nükleer enerji dahil yenilenebilir opsiyonlara ihtiyacının olduğunu belirtti.

LDP liderliği için şimdiye kadar, eski bakan Kişida'nın yanı sıra, eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae ve mevcut kabinede görevli Reform Bakanı Kono Taro resmen aday oldu.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Başbakan Suga önceki hafta, 29 Eylül'deki seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Japonya'da iktidar partisi liderliğine aday olan Kişida'dan gelir uçurumunun daraltılması sözü Açıklaması - Haberler Ekonomi
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