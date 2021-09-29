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Son dakika haber... Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı.

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı. - Haberler
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