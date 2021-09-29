Son dakika haber... Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı.
Gelen son dakika haberine göre Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı.
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida kazandı. - TOKYO
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