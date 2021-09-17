Japonya'da iktidar partisi LDP liderlik seçimlerinde kampanya dönemi başladı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) liderliğine ve başbakanlığa talip olan iki kadın, iki erkek toplam 4 aday arasında yarış resmen başladı.

Ay sonundaki seçimlerde Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim Bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.

Başkent Tokyo'nun Nagata-cho bölgesindeki LDP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek adaylar, seçilmeleri halinde uygulayacakları politikaları kamuoyuna duyuracak.

Kyodo ajansı adayların seçilmesine LDP içi fraksiyonların kararı, kamuoyu nezdinde popülerlik ve adayın uluslararası konulara hakimiyetinin etki edeceğini aktardı.

LDP milletvekilleri ile ülke geneli 47 eyaletten LDP delegelerinin kullanacağı toplamda 766 oy, 29 Eylül'deki seçimde partinin yeni liderini belirleyecek.

Nisbi temsil sistemiyle yüzde 50'ye erişilememesi halinde, ilk turda ilk ikide çıkan adaylar, ikinci turda yarışacak ve oyların çoğunluğunu elde eden kazanacak.

Partinin yeni başkanı, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga önceki hafta, 29 Eylül'deki seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.