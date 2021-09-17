Japonya'da iktidar partisi LDP liderlik seçimlerinde kampanya dönemi başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da iktidar partisi LDP liderlik seçimlerinde kampanya dönemi başladı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iktidar partisi LDP liderlik seçimlerinde kampanya dönemi başladı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) liderliğine ve başbakanlığa talip olan iki kadın, iki erkek toplam 4 aday arasında yarış resmen başladı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) liderliğine ve başbakanlığa talip olan iki kadın, iki erkek toplam 4 aday arasında yarış resmen başladı.

Ay sonundaki seçimlerde Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim Bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae yarışacak.

Başkent Tokyo'nun Nagata-cho bölgesindeki LDP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek adaylar, seçilmeleri halinde uygulayacakları politikaları kamuoyuna duyuracak.

Kyodo ajansı adayların seçilmesine LDP içi fraksiyonların kararı, kamuoyu nezdinde popülerlik ve adayın uluslararası konulara hakimiyetinin etki edeceğini aktardı.

LDP milletvekilleri ile ülke geneli 47 eyaletten LDP delegelerinin kullanacağı toplamda 766 oy, 29 Eylül'deki seçimde partinin yeni liderini belirleyecek.

Nisbi temsil sistemiyle yüzde 50'ye erişilememesi halinde, ilk turda ilk ikide çıkan adaylar, ikinci turda yarışacak ve oyların çoğunluğunu elde eden kazanacak.

Partinin yeni başkanı, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga önceki hafta, 29 Eylül'deki seçimlere katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini yayınladı

Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini yayınladı

 Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizin sokaklara attığınız çöplerim

 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev Temel Karamollaoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Amelia Hamlin Berfu Yenenler
Spor Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Marcao Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Fatih Terim Ekrem İmamoğlu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya'da iktidar partisi LDP liderlik seçimlerinde kampanya dönemi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 08:20:04. #1.11#