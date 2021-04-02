Japonya'da iktidar milletvekilleri Kovid-19'da kalabalıklardan kaçınma çağrılarına rağmen yemekte buluştu

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti üyesi bir grup milletvekili, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kalabalık toplantılardan kaçınma çağrılarına rağmen yemek programı düzenledi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti üyesi bir grup milletvekili, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kalabalık toplantılardan kaçınma çağrılarına rağmen yemek programı düzenledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Kabine Başsekreter Yardımcısı Manabu Sakai liderliğindeki 13 milletvekili, tedbir çağrılarına rağmen Başbakanlık Ofisinin (Kantei) bulunduğu yerleşkede akşam yemeğinde buluştu.

Manabu, katılımcıların küçük gruplara bölündüğünü, Kovid-19 yönetmeliğine uygun davranılıp yemeğin ardından parlamentoyla ilgili konuların ele alındığını belirtti.

Başbakan Suga Yoşihide ise böyle bir buluşmadan haberinin olmadığını söyledi.

Japonya Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, valilikçe yapılan "kalabalık toplantılardan kaçınma" çağrılarına rağmen Bakanlık çalışanlarının geçen hafta başkent Tokyo'nun Ginza bölgesinde parti düzenlemesinin ardından özür dilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan