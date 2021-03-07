Japonya'da ikinci Kovid-19 aşı onayı için en erken tarih mayıs
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Japonya'da ikinci Kovid-19 aşı onayı için en erken tarih mayıs

07.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:50
Japonya'da ikinci Kovid-19 aşı onayı için en erken tarih mayıs

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Tamura Norihisa, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci aşının en erken mayıs ayında onaylanabileceğini söyledi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Tamura Norihisa, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci aşının en erken mayıs ayında onaylanabileceğini söyledi.

Ulusal bir televizyon kanalında konuşan Bakan Tamura, Japonya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında onaylanan ve başvuruları yapılmış aşıların son durumuna değindi.

Tamura, şimdiye kadar sadece Pfizer aşısının onaylandığını anımsatarak, Moderna ile AstraZeneca aşıları için başvuru yapıldığını ve inceleme aşamasında olduğunu aktardı.

Ülkesinde salgın mücadeleye yönelik aşılara oldukça önem verildiğini kaydeden Tamura, "İkinci aşıya en erken Mayıs ya da Haziran ayında onay verme ihtimali bulunuyor." dedi.

Johnson & Johnson aşısı başvurusu ve tedariğine yönelik değerlendirmede bulunan Tamura, "Başvuru yapılırsa incelemeye alınacaktır. (Tedariği) Diğer konu da dikkate alınacaktır." ifadesini kullandı.

Hükümet 314 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı. Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariği hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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