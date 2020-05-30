Japonya'da "ikinci dalga" korkusu
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Japonya'da "ikinci dalga" korkusu

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması sonrası yeni vaka sayılarında artış görülmesi endişeye neden oldu.

30.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:08

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması sonrası yeni vaka sayılarında artış görülmesi endişeye neden oldu. Başkent Tokyo'da 3 gün üst üste 10 kişide fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

Japonya'da 'ikinci dalga' korkusu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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