Japonya'da "ikinci dalga" korkusu
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması sonrası yeni vaka sayılarında artış görülmesi endişeye neden oldu.
30.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:08
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması sonrası yeni vaka sayılarında artış görülmesi endişeye neden oldu. Başkent Tokyo'da 3 gün üst üste 10 kişide fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.
Kaynak: AA