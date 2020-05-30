Japonya'da "ikinci dalga" korkusu Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması sonrası yeni vaka sayılarında artış görülmesi endişeye neden oldu.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması sonrası yeni vaka sayılarında artış görülmesi endişeye neden oldu. Başkent Tokyo'da 3 gün üst üste 10 kişide fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kaynak: AA