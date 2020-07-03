Japonya'da ikinci dalga endişesi büyüyor
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Japonya'da ikinci dalga endişesi büyüyor

Japonya'da günlük korona virüs vaka sayısı 3 Mayıs'tan bu yana ilk kez 200'ü aştı.

03.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:21

Japonya'da günlük korona virüs vaka sayısı 3 Mayıs'tan bu yana ilk kez 200'ü aştı. Ülkedeki vaka sayısı 20 bine yükseldi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 25 Mayıs'ta sona ermesinin ardından hayatın normale döndüğü Japonya'da ikinci dalga endişesi büyüyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre bugün 124'ü Tokyo, 24'ü Kanagawa, 15'i Saitama ve 11'i Osaka'da olmak üzere ülke genelinde 205 yeni Covid-19 vakası doğrulandı. Son gelişmelerle birlikte karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi ile havaalanı karantinalarında tespit edilen enfeksiyonlar da dahil Japonya'daki vaka sayısı 20 bin 7'ye yükseldi.

"OHAL GÜNDEMDE YOK"

Günlük enfeksiyon sayısının 3 Mayıs'tan bu yana ilk kez 200'ü aşması ikinci dalga endişesine neden olurken, kamuoyu ise ikinci bir OHAL'in ilan edilip edilmeyeceği sorusuna odaklandı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ise ülkede durumu ciddi olan hasta sayısının azaldığını belirterek diğer verilerin de analiz edildiğini söyledi. Suga, "Mevcut durum hükümetin acilen yeni bir olağanüstü hal ilan etmesi için gerekli standartları karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

990 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Japonya'da korona virüs nedeniyle şimdiye dek 990 kişi hayatını kaybetmiş, can kayıplarının 13'ünü daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'da ikinci dalga endişesi büyüyor

Kaynak: İHA

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