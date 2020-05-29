Japonya'da ikinci dalga endişesi
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Japonya'da ikinci dalga endişesi

Son 6 günde 43 yeni Covid-19 vakası tespit edilen Japonya'daki Kitakyushu şehrinin Belediye Başkanı Kenji Kitahashi, "Böyle devam ederse ikinci büyük dalga gelebilir" uyarısında bulundu.

Japonya'da ikinci dalga endişesi
29.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:25

Son 6 günde 43 yeni Covid-19 vakası tespit edilen Japonya'daki Kitakyushu şehrinin Belediye Başkanı Kenji Kitahashi, "Böyle devam ederse ikinci büyük dalga gelebilir" uyarısında bulundu.

Olağanüstü halin (OHAL) ülke genelinde sona ermesiyle hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Japonya'da, Kitakyushu şehrinde yeniden artışa geçen Covid-19 vakaları ikinci dalga endişesine neden oldu. Üç haftalık süre boyunca vaka kaydedilmeyen şehirde son 6 günde 43 yeni enfeksiyonun tespit edilmesi üzerine kademeli olarak ziyarete açılan turistik noktalar yeniden kapatıldı.

"İkinci dalga gelebilir"

Kitakyushu Belediye Başkanı Kenji Kitahashi durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. "Eğer böyle devam ederse ikinci büyük dalga gelebilir" diyen Kitahashi, "Herkesin çok zor bir durumla karşılaşabileceğimizin farkında olduğunu umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tokyo'da küme endişesi

Başkent Tokyo'daki bir hastanede perşembe günü 9 yeni korona virüs vakasının belirlenmesi, "küme enfeksiyonu" endişesine neden oldu. Psikiyatri biriminden bir çalışanın 21 Mayıs'ta pozitif test edildiğini açıklayan hastane yönetimi, diğer vakaları da söz konusu çalışanla temasta olan personel ve hastaların oluşturduğunu bildirdi. Gelişme üzerine poliklinik randevularını iptal eden hastane, yatan hasta kabulüne de ara verdi.

Ölü sayısı 895'e yükseldi

Japonya'da 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 17 bin 471 kişi korona virüse yakalanmış, ölü sayısı ise 895'e yükselmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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