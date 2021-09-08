Japonya'da ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 1,9'a revize edildi
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Japonya'da ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 1,9'a revize edildi

Japonya'da ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 1,9'a revize edildi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Japonya'da güncellenen verilere göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüdü.

Japonya'da güncellenen verilere göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüdü.

Japonya Ekonomi Bakanlığınca açıklanan ikinci tahmin verilerine göre, Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 arttı. Söz konusu veri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

Ekonomistler, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,6 ve çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyümesini bekliyordu.

Güncellenen veriler geçen ay açıklanan ilk tahmin verilerine göre iyileşme kaydetti. İlk tahminlerde, Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,3 ve çeyreklik bazda 0,3 büyüdüğü açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Japonya'da ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 1,9'a revize edildi - Haberler Ekonomi
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