Japonya'da iki yeni korona virüsü vakası daha

14.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:50

Japonya'da iki kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 252'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden korona virüsüne bu kez başkent Tokyo yakınlarındaki Chiba eyaletinde rastlandı. Yetkililer, 20'li ve 70'li yaşlarda iki erkekte daha virüs tespit edildiğini bildirdi. Öte yandan 70'li yaşlarda olan kişinin, dün korona virüsü taşıdığı açıklanan doktorun çalıştığı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

VİRÜSE YAKALANAN İLK DOKTOR

Japonya'da virüse yakalanan ilk doktor olarak kayıtlara geçen vaka ile ilgili de yeni bilgiler açığa çıktı. Virüs testinde pozitif çıktığı dün açıklanan 50'li yaşlardaki doktorun, teşhis kesinleşmeden önce bir süre normal çalışma rutini kapsamında hasta kabulüne devam ettiği öğrenildi. Doktorun çalıştığı Wakayama eyaletindeki hastanenin tedbir amacıyla hasta kabulünü durdurduğu belirtilirken, tüm mevcut hastalardan ise virüs testi yaptırmalarının ve hastanede kalmalarının isteneceği kaydedildi.

KORKULAN OLDU

Hastaneden yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra ise kötü haber geldi. Söz konusu sağlık kurumunda daha önce tedavi olduğu öğrenilen 70'li yaşlardaki bir adamın, korona virüsünden enfekte olduğunun anlaşıldığı açıklandı. Virüsün hastaya daha önce enfekte olduğu anlaşılan doktordan bulaşıp bulaşmadığı kesin olarak bilinmezken, şahsın başka bir hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

İLK ÖLÜMLE İLGİLİ YENİ DETAY

Japonya'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçen vaka ile ilgili ise yeni detaylar ortaya çıktı. Dün korona virüsü teşhisi konan taksi şoförünün, aynı gün virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 80'li yaşlardaki kadın hastanın damadı olduğu açıklandı.

VAKA SAYISI 252'YE YÜKSELDİ

Japonya'nın Chiba eyaleti ile Wakayama eyaletindeki bir hastanede karşılaşılan 2 yeni vaka, Japonya genelindeki vaka sayısını 252'ye çıkardı. Dün de bir kişi korona virüsü kaynaklı zatürre nedeniyle hayatını kaybetmiş, olay virüsün Japonya'da neden olduğu ilk ölüm olarak kayıtlara geçmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA