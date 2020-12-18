Japonya'da iki fırkateynin Aegis füze savunma sistemi ile donatılması onaylandı
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Japonya'da iki fırkateynin Aegis füze savunma sistemi ile donatılması onaylandı

18.12.2020 07:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 07:48
Japonya'da iki fırkateynin Aegis füze savunma sistemi ile donatılması onaylandı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin kabinesi, vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemi yerine, Aegis sistemlerinin iki donanma gemisine yerleştirilmesini onayladı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin kabinesi, vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemi yerine, Aegis sistemlerinin iki donanma gemisine yerleştirilmesini onayladı.

Kabine, füze savunmaya yönelik; özel sektör gemilerinin modernize edilmesi, petrol sondaj kulesi gibi uzak açık yapıların kullanılması ve Aegis sistemlerinin iki donanma gemisine yerleştirilmesi seçenekleri arasından tercihini yaptı.

Suga kabinesi, havadan gelebilecek tehditlere karşı füze önleme sistemlerinin iki donanma fırkateynine monte edilmesine karar verdi.

Kyodo ajansına göre, iki gemi takviyesi sonrası, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesindeki Aegis donanımlı gemilerin sayısı 10'a ulaşacak.

Haziranda vazgeçilmişti

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı Japonya, 2017'de aldığı "karaya konuşlandırılacak sistem" kararından, yüksek maliyet ve teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Kararda, önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri dışına düşebileceği endişesi etkili olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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