Japonya'da iki akrabasını arbaletle öldüren genç gözaltına alındı Japonya'nın batısındaki Hyogo eyaletinin Takarazuka şehrinde, arbaletle saldırdığı iki akrabasını öldüren genç gözaltına alındı.

Japonya'nın batısındaki Hyogo eyaletinin Takarazuka şehrinde, arbaletle saldırdığı iki akrabasını öldüren genç gözaltına alındı.

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, eyaletin Akuranişi semtinde bir evden gelen saldırı ihbarı üzerine eyalet polisi bölgeye gönderildi.

Ailesinden 70 ve 40 yaşlarındaki iki kadının tetikli ok silahıyla ölümüne, bir kadın ve bir erkek iki yakınının da yaralanmasına sebep olan genç gözaltına alındı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kaynakları, gözaltına alınan üniversite öğrencisi Nozu Hideaki'nin (23) suçunu itiraf ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA