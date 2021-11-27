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Japonya'da hükümet işçi ücretlerinde yüzde 3 ya da daha fazla artış istiyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da hükümet işçi ücretlerinde yüzde 3 ya da daha fazla artış istiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gelirleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi döneme yükselen firmalardan çalışanlarının ücretlerini yüzde 3 ya da daha fazla artırmalarını istedi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gelirleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi döneme yükselen firmalardan çalışanlarının ücretlerini yüzde 3 ya da daha fazla artırmalarını istedi.

İş dünyası liderleriyle bir araya gelen Başbakan Kişida, ekonomik büyüme ve refahın dağıtılması konulu konuşma yaptı.

Maaş zamlarına değinen Kişida, şirketlerin ödeme kapasitelerine göre çalışanlarının ücretlerini artırmalarını istedi.

Gelirleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi döneme yeniden yükselen firmalara çağrıda bulunan Kişida, maaşları yüzde 3 ya da daha fazla artırmaları gerektiğini belirterek, "Bu, 'yeni kapitalizmin' uygulanması için uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

"Küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımlar konusunda önde olacağım ki ham madde, enerji ve işçilik masrafları konusunda uygun şekilde hareket edebilsinler." diyen Kişida, bu kapsamda hükümet olarak vergi indirimi planlamaları ve net kayba rağmen maaş artıran firmalara sübvanse programları dahil gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

Buluşmaya Japonya'nın en büyük işçi örgütü Japon Ticaret Birliği Konfederasyonu (Rengo) dahil iş dünyasından çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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