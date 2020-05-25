Japonya'da her yıl yüksek fiyatla satılan meyve sebze fiyatları koronavirüse yenik düştü Japonya'da düzenlenen sebze ve meyve açık artırması bu sene koronavirüs sebebiyle sönük geçti.

Japonya'da düzenlenen sebze ve meyve açık artırması bu sene koronavirüs sebebiyle sönük geçti. Her yıl zengin alıcıların yüksek meblağlar ödediği meyve sebzeler, geçen seneye göre 40 kat daha düşük fiyata satıldı.

Japonya'da düzenlenen sebze ve meyve açık arttırması koronavirüs sebebiyle bekleneni bulamadı. Her yıl zengin katılımcılar, Japonya'nın değişik yerlerinde yetişen meyvelere astronomik fiyatlar öderken bu yıl açık arttırma bekleneni veremedi. Japonya'nın Hokkaido Adası'nda gerçekleşen açık arttırmada, Yubari kavunlarının bir dilimi geçen sene 315 bin TL'ye satılırken, bu yıl iki Yubari kavunu yaklaşık 8 bin TL'sına satıldı. Yetkililer, koronavirüs sebebiyle zengin alıcıların bu sene açık arttırmaya ilgi göstermediğini vurguladı.

Kaynak: DHA