Japonya'da 9 Kişiyi Taşıyan Arama Kurtarma Helikopter Dağa Çakıldı!
Dokuz kişi taşıyan arama kurtarma helikopteriyle irtibat kesildikten sonra, enkaza ormanın içinde ulaşıldı. Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.
Japonya'da 9 kişiyi taşıyan bir arama kurtarma helikopteri düştü.Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.
HAVALANDIKTAN SONRA İRTİBAT KESİLDİ
Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopteriyle havalandıktan sonra irtibat kesildi. Helikopterin kaybolduğunun duyurulmasından saatler sonra enkaz, ülkenin ortasındaki Nakanojo kasabası yakınındaki bir dağda bulundu.
HELİKOPTER PARAMPARÇA OLDU
Associated Press haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, helikopterin paramparça olduğu görülüyor. Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.
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