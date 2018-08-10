Japonya'da 9 Kişiyi Taşıyan Arama Kurtarma Helikopter Dağa Çakıldı!

Japonya'da 9 kişiyi taşıyan bir arama kurtarma helikopteri düştü.Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.

HAVALANDIKTAN SONRA İRTİBAT KESİLDİ

Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopteriyle havalandıktan sonra irtibat kesildi. Helikopterin kaybolduğunun duyurulmasından saatler sonra enkaz, ülkenin ortasındaki Nakanojo kasabası yakınındaki bir dağda bulundu.

HELİKOPTER PARAMPARÇA OLDU

Associated Press haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, helikopterin paramparça olduğu görülüyor. Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.