Hastaneden Tuvalet Kağıdı Çalan Yaşlı Adama 9 Bin Lira Ceza Verildi!
Japonya'da yaşlı bir adam, hastanenin erkekler tuvaletinden bir rulo tuvalet kağıdı çaldığı için 200 bin yen (yaklaşık 9 bin 200 lira) para cezasına çarptırıldı.
Japonya'da yaşlı bir adam hastanenin erkekler tuvaletinden bir rulo tuvalet kağıdı çaldığı için 200 bin yen (yaklaşık 9 bin 200 lira) para cezasına çarptırıldı. Şahsa tekrarlayan suçlarda caydırıcılığı artırmak adına yüksek cezalar verildiği belirtildi.
HASTANE TUVALETİNDEN 1 ROLO TUVALET KAĞIDI ÇALDI
Japonya'nın Shimane eyaletinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Polis raporlarına göre, 64 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam, Eylül ayında Okioshima bölgesindeki bir hastanenin erkekler tuvaletinden 1 rulo tuvalet kağıdı çaldı.
200 BİN YEN ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ
Olayın ortaya çıkmasıyla tutuklanan yaşlı adam, para cezası karşılığı serbest bırakıldı. 200 bin yen (yaklaşık 9 bin 200 lira) para cezası ödemeye mahkum edilen hırsızın çaldığı tuvalet kağıdının değeri ise raporlara 30 yen (Yaklaşık 1.5 lira) olarak yansıdı. Bu, kesilen ceza miktarı ile 6 bin üzerinde tuvalet kağıdı alınabileceği anlamına geliyor.
İLK SUÇU DEĞİL
Ceza miktarının yüksekliği kamuoyunda tartışmalara neden olurken, olayın yaşlı adamın ilk suçu olmadığı öğrenildi. Şahsa tekrarlayan suçlarda caydırıcılığı artırmak adına yüksek cezalar verildiği belirtildi.
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keşke yaşlı amcayı psikolojik tedaviye yonlendirselerdi.. bilindiği gibi bazı insanlarda boyle ufak tefek şetleri araklamak gibi psikolojik rahatsızlıklar oluyor..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Miliarlari calanlara Lücke araba. Hediyeeee?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir tuvalet kagiti cok ceza calmak yakismaz , sopayi al iceri dal görevliye dayak kagitlari toplat yola devam ??????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizdede para kutularını soyuyorlar,,,! Cezalar yetersiz olunca,,hırsızlıgın önüne geçilemiyor.!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nie vermesinler gardaş arda turanda silah sıktı elini kolunu sallaya sallaya cikti.Cevap Yaz Yayından Kaldır