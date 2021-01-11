Japonya'da halkın yüzde 80'i olimpiyatların iptali ya da ertelenmesini istiyor

Japonya'da düzenlenen ankete göre halkın yaklaşık yüzde 80'i, temmuzda yapılması planlanan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi ya da yeniden programlanması gerektiğini düşünüyor.