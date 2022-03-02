Japonya'da halk, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptı

Japonya'da halkın, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen (yaklaşık 17 milyon dolar) bağış yaptığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) Genel Başkanı İzumi Kenta ile bir araya geldi.

Büyükelçi Korsunsky, Japon halkının, Ukrayna'daki bir yardım fonuna 2 milyar yen bağış yaptığını belirterek, ülkesine verilen destekten dolayı şükranlarını iletti.

Görüşme sonrası İzumi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Korsunsky'nin ülkesinin yeniden inşası için "büyük miktarda paraya" ihtiyaç duyulacağını söylediğini aktardı.

E-ticaret devi Rakuten Üst Yöneticisi (CEO) Mikitani Hiroşi'nin, Ukrayna'ya yönelik kurduğu insani yardım fonunda ise 1,4 milyar yen (12,1 milyon dolar) toplandığı kaydedildi.