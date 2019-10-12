Japonya'da Hagibis tayfununa ilk kurban: Yaklaşık 1 milyon kişinin evini tahliye etmesi istendi

12.10.2019 12:21

Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis tayfunu şimdiden bir kişinin ölümüne yol açarken, yaklaşık 1 milyon kişinin önlem amacıyla yaşadığı yeri tahliye etmesi istendi.



Tokyo yakınlarındaki Chiba'da şiddetli rüzgarın bir arabayı devirmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yine aynı kasabada aşırı şiddetli rüzgar bazı evlerin çatısının uçmasına neden olurken, en az dört kişi yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle