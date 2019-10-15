Japonya'da Hagibis Tayfunu'ndan dolayı ölenlerin sayısı 68'e ulaştı

15.10.2019 11:42

Japonya'yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda 68 kişi hayatını kaybetti.



Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Euronews.com'da Görüntüle