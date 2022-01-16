Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı - Haberler
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Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılın başından bu yana 50 kat artış gösterdi.

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılın başından bu yana 50 kat artış gösterdi.

Kyodo ajansı ülke genelinde virüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını bildirdi.

Japonya'da son 24 saatte 25 bin 630 vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 859 bin 973'e çıktı.

Bazı bölgeler ise kendi rekorlarını kırdı. Güneydoğudaki Osaka kentinde 3 bin 692, en güneydeki Okinawa adasında 1829, Hiroşima'da ise 1000'den fazla vaka kayıtlara geçti.

1 Ocak 2022'de tespit edilen vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış gösterdi.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılın başından bu yana 50 kat artış gösterdi.

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