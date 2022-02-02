Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı

Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri günlük vaka sayısı ilk kez 90 binin üzerine çıktı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 94 bin 930 artarak 2 milyon 921 bin 177'ye yükseldi.

Bu verilerle Japonya'da salgınının başından beri günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Virüse bağlı can kaybı sayısı ise son 24 saatte 82 artışla 18 bin 980'e yükseldi.

Ülke genelinde 886 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Güney Kore

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vaka sayıları, salgının başından bu yana ilk kez 20 bini aştı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 20 bin 270 yeni Kovid-19 enfeksiyonu bildirdi.

Böylelikle toplam vaka sayısı 884 bin 310'a çıktı.

Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 6 bin 787'ye ulaştı.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 47 vaka tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 436 bin 423'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artışla 29 bin 330'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 304 bin 980'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 177 milyon 483 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.