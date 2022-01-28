Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 80 bini geçti - Haberler
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Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 80 bini geçti

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 80 bini geçti

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 80 bini aştı.

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 80 bini aştı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, son 24 saatte 81 bin 810 vaka tespit edildiğini açıkladı.

1 Ocak'ta kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından bu güne kadar vakaların 160 kattan fazla artması dikkati çekti.

Son bir günde başkent Tokyo'da 17 bin 631, güneydeki Osaka kentinde 10 bin 13 vaka saptandı.

Her iki kentte de günlük vakalar rekor sayıya ulaştı.

Japonya hükümeti, salgına karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) hafta içinde ülke geneli 34 eyalete genişletmişti.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisini veriyor.

Ülkede vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonun üzerine çıkmıştı.

İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı 20 Ocak 2022 itibarıyla 2 milyonu geçmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Ocak, Güncel, Haber

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