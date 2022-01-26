Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 70 bini geçti

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 70 bini aştı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, son 24 saatte 71 bin 633 vaka tespit edildiğini açıkladı. 1 Ocak'ta kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından 3,5 hafta içinde vakaların 140 kattan fazla artması dikkati çekti.

Son bir günde başkent Tokyo'da 14 bin 86, güneydeki Osaka kentinde 9 bin 813 vaka saptandı. Her iki kentte de vakalar rekor sayıya ulaştı.

Japonya hükümeti, salgına karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) 21 Ocak'ta Tokyo dahil 16 eyalete genişletmişti.

Hükümet, yeni rekorlar sonrası kısmi OHAL'i hafta içinde ülke geneli 34 eyalete genişletmeyi planlıyor.

Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisini veriyor.

Ülkede vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonun üzerine çıkmıştı.