Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı
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Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

Japonya'da bugün bin 595 yeni korona virüs enfeksiyonunun tespit edilmesiyle şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı
07.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:20

Japonya'da bugün bin 595 yeni korona virüs enfeksiyonunun tespit edilmesiyle şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

Korona virüsün yayılışını hızla sürdürdüğü ülkelerden biri olan Japonya'da bugün salgın başından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 462'si başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde bin 595 yeni vaka görüldü. Yeni vakalar ile ülkede şimdiye dek Covid-19'dan enfekte olmuş kişi sayısı 46 bin 601'e yükseldi. Toplam bilançoya havaalanı karantinalarında tespit edilen vakalar ile karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu belirtilirken, bugün 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının da bin 53'e yükseldiği açıklandı.

Rekor üstüne rekor

Artan Covid-19 vakaları karşısında ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya'da salgın yeniden etkisini artırmış, son olarak 31 Temmuz'da kaydedilen günlük bin 582'lik enfeksiyonla vaka rekoru kırılmıştı. Hükümet an itibariyle yeni bir OHAL ilanına gerek duyulmadığını yinelerken, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato ise vaka sayısında görülecek hızlı bir artış karşısında OHAL seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceğinin sinyalini vermişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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