Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı
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Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı

Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 699 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor kırıldı.

Japonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 699 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında 2 gün üst üste rekor kırıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın geçtiğimiz Cuma günü başladığı Japonya'da vaka sayısı üst üste 2. gün rekor kırdı. Dün 9 bin 583 enfeksiyonun tespit edildiği ülkede günlük vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez bugün 10 bini aştı. Son 24 saatte 10 bin 699 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 904 bin 36'ya yükseldi. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 188'e ulaştı.

TOKYO'DA ÜST ÜSTE 3 GÜN VAKA REKORU

Bugün 3 bin 865 vakanın kayda geçtiği Tokyo'da da üst üste 3 gün rekor kırıldı. Olağanüstü hal nedeniyle (OHAL) nedeniyle insan trafiğinin azaldığı bir ortamda vaka sayılarında gözlenen artış, Covid-19'un Delta mutasyonuna dair endişeleri arttırdı.

Japonya'da hükümet, olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edildiğini açıklamış, uygulamanın 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı ve başkentte insan trafiğini azaltmayı hedeflediği kaydedilmişti. Tokyo'da uygulanan alkol satış yasağı nedeniyle restoran ve benzeri işletmelerde yoğunluk azalmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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