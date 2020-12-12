Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 3 bini aştı

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı ilk kez 3 bin sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı.

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı ilk kez 3 bin sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı.

Korona virüs pandemisinde 3. dalganın etkisini sürdürdüğü Japonya'da, salgının başından bu yana bir ilk gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki günlük vaka sayısı ilk kez 3 bin sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı. Japonya'da bugün doğrulanan 3 bin 31 yeni enfeksiyon ülkedeki vakaların toplamını 178 bin 947'ye taşırken, son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Son gelişmelerle birlikte ülkede yaşanan virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı ise 2 bin 588'e ulaştı.

Uzmanlar uyarıyor

Covid-19 vakalarında son haftalarda kritik artış gözlenen Japonya'da hükümete virüsle mücadele konusunda danışmanlık yapan uzmanlar kurulu dün yeni tedbirler alınması gerektiği konusunda uyarmış, ekonomiyi canlandırmak için hayata geçirilen seyahat sübvansiyonlarının sağlık sisteminin baskı altında olduğu bölgelerde askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Risk büyüyor

Geçen hafta itibariyle ülkenin birçok eyaletinde hastane yatak kapasitelerinin kritik doluluk oranlarına ulaştığı kamuoyuna yansımış, Osaka ve Hokkaido'da artan ihtiyaç üzerine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bağlı sağlık personeli bölgeye yönlendirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı