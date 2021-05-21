Japonya'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi düzenlendi
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Japonya'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi düzenlendi

Japonya'da 'Gazze'ye özgürlük' gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi düzenlendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Gazze'ye özgürlük" gösterisi düzenlendi.

Tokyo'daki Müslümanlar, cuma namazı sonrası Çiyoda bölgesinde buluştu.

Nakayoşi Park'tan hareket eden eylemciler, İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine yürüdü.

Mısır, Endonezya, Pakistan ve Türkiye bayrakları taşıyan göstericiler, büyükelçilik binasının yer aldığı sokağa alınmadı.

Burada eylemciler, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar etti.

Bazı eylemciler, büyükelçiliğe teslim edilmek üzere koruma görevlilerine İsrail'in saldırılarının kınandığı bir mektup verdi.

"Terörist İsrail" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, olaysız dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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