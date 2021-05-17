Japonya'da füze savunmaya yönelik Aegis donanımlı çok omurgalı iki donanma gemisi gündemde
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Japonya'da füze savunmaya yönelik Aegis donanımlı çok omurgalı iki donanma gemisi gündemde

Japonya'da füze savunmaya yönelik Aegis donanımlı çok omurgalı iki donanma gemisi gündemde
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, vazgeçilen kıyı konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak, Aegis donanımlı ve birden fazla omurgaya sahip iki donanma gemisi kullanılacağı kaydedildi.

Japonya, vazgeçilen kıyı konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak, Aegis donanımlı ve birden fazla omurgaya sahip iki donanma gemisi kullanılacağı kaydedildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya, füze savunma sistemine yönelik Aegis sistemiyle donatılmış ve dalga hareketlerine daha az duyarlı birden fazla omurgaya sahip iki donanma gemisinden faydalanacak.

Toplam maliyetinin 500 milyar yeni (4,6 milyar dolar) bulması beklenen çok omurgalı gemilerin, kaba dalgalı denizlerdeki füze önleme faaliyetleri açısından, tek omurgalı donanma gemilerine kıyasla daha elverişli olarak kullanılacağı hesaplanıyor.

Özellikle Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı kullanılacak gemilere Çin'in bölgedeki tehditkar faaliyetlerine karşı seyir füzelerinin de monte edilmesi planlanıyor.

ABD üretimi ve kıyı konuşlu Aegis Ashore balistik füze savunma sisteminin konuşlandırılmasından, yükselen maliyet sebebiyle Haziran 2020'de vazgeçilmişti.

Çok omurgalı gemilerin maliyetinin, vazgeçilen Aegis Ashore sisteminden 100 milyar yen (920 milyon dolar) daha pahalı olabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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