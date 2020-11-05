Japonya'da füze savunmaya yönelik Aegis donanımlı iki destroyer gündemde
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Japonya'da füze savunmaya yönelik Aegis donanımlı iki destroyer gündemde

05.11.2020 06:47 | Son Güncelleme: 05.11.2020 06:51
Japonya'da füze savunmaya yönelik Aegis donanımlı iki destroyer gündemde

Japonya'da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak Aegis donanımlı iki destroyerin kullanılacağı kaydedildi.

Japonya'da vazgeçilen kara konuşlu Aegis Ashore füze savunma sistemlerine alternatif olarak Aegis donanımlı iki destroyerin kullanılacağı kaydedildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, füze savunma sistemine yönelik Aegis sistemiyle donatılmış iki gemiden faydalanılacak.

Proje kapsamında yeni gemilerin Entegre Hava ve Füze Savunma mimarisine sahip olacağı, hem balistik ve seyir füzelerine hem de avcı jetlere karşı koyabilecek.

İki özel firmanın ay ortasında Savunma Bakanlığına sunacağı ve teknik detayları içerecek ara rapor kapsamında, projeye ait son kararın yıl sonuna dek verilmesi bekleniyor.

Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesinde mart ayında hizmete giren Aegis donanımlı ve 8 bin 200 ton hacimli Maya destroyerinden büyük olması bekleniyor.

Haziranda vazgeçilmişti

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı, 2017'de aldığı karaya konuşlandırılacak sistem kararından Japonya, yükselen maliyet, teknik sorunlar sebebiyle haziranda vazgeçmişti.

Kararda, önleyici füze fırlatışındaki hızlandırıcı roketin, sistem bataryalarının konuşlandırılacağı Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üs çeperleri dışına düşebileceği endişesi etkili olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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