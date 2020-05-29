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Japonya'da futbol ligleri yeniden başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubat ayından bu yana ertelenen Japonya 1. Futbol Ligi, 4 Temmuz'da yeniden başlayacak.

Japonya'da futbol ligleri yeniden başlayacak
29.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubat ayından bu yana ertelenen Japonya 1. Futbol Ligi, 4 Temmuz'da yeniden başlayacak.

Japonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde salgınla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) hafta içi kaldırılmasının ardından futbol liglerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Japonya 1. Futbol Ligi 4 Temmuz'da, ülkenin 2. ve 3. futbol ligleri ise 27 Haziran'da başlayacak. Maçlar, salgının yayılmasını önlemek amacıyla seyircisiz oynanacak.

Japonya'da bugüne kadar 16 bin 683 kişi yeni tip koronavirüse yakalanırken, 867 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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