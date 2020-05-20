Japonya'da ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi öldü
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Japonya'da ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi öldü

Japonya'nın Nara eyaletinde bir evde çıkan yangında, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi öldü
20.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:58

Japonya'nın Nara eyaletinde bir evde çıkan yangında, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Nara'nın Gojo şehrinde yaşayan, 30'lu yaşlarda anne-baba ile 8, 6 ve 2 yaşlarındaki 3 çocuk evlerinde meydana gelen yangın sonucu öldü.

Müstakil bir evin ikinci katında çıkan ve 40 metrekare çapına yayılan yangının 2 saat sonra söndürülebildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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