Japonya'da ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi öldü Japonya'nın Nara eyaletinde bir evde çıkan yangında, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın Nara eyaletinde bir evde çıkan yangında, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Nara'nın Gojo şehrinde yaşayan, 30'lu yaşlarda anne-baba ile 8, 6 ve 2 yaşlarındaki 3 çocuk evlerinde meydana gelen yangın sonucu öldü.

Müstakil bir evin ikinci katında çıkan ve 40 metrekare çapına yayılan yangının 2 saat sonra söndürülebildiği bildirildi.

Kaynak: AA