Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a giden Ghosn için açıklama: Yasal yollarla geldi
Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Renant-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı "Carlos Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini" açıkladı. Açıklamada, Ghosn hakkında yasal işlem gerektirecek bir durum olmadığına dikkat çekildi.
Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı "Carlos Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini" açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Nissan'ın eski yöneticisi Lübnan vatandaşı Ghosn'un başkent Beyrut'ta bulunduğuna dair haberler üzerine yazılı açıklama yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle