Japonya'da eski Ulaştırma Bakanı Yuiçiro, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Japonya'da eski Ulaştırma Bakanı Yuiçiro, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

29.12.2020 04:53 | Son Güncelleme: 29.12.2020 04:56
Japonya'da eski Ulaştırma Bakanı Yuiçiro, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDPJ) milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Hata Yuiçiro (53), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.

Japonya'da ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDPJ) milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Hata Yuiçiro (53), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.

CDPJ milletvekili ve eski bakan Hata, yükselen ateşi sonrası olası virüs tanısına yönelik PCR testine girmek için hafta sonu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otopside Hata'nın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Hata, Japonya'da virüsten ölen ilk milletvekili oldu.

Ana muhalefet lideri ve CDPJ Genel Başkanı Edano Yukio yaptığı açıklamada, sevgiyle anılan meslektaşı Hata'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

2012'de Noda Yoşihiko kabinesinde bir dönem Ulaştırma Bakanı olarak görev alan Hata, parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisinde (Sangiin) CDPJ milletvekili olarak görev yapıyordu.

Kyodo ajansına göre şimdiye kadar Japonya parlamentosunda, eski Bilim Bakanı Takemoto Naokazu dahil toplam 5 milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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