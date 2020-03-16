Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren saldırgan hakkında idam kararı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren saldırgan hakkında idam kararı - Haber
Japonya, Güncel

Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren saldırgan hakkında idam kararı

Japonya'da 2016'da engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi ölüm cezasına çarptırıldı.

16.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:18
Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren saldırgan hakkında idam kararı

Japonya'da 2016'da engellilere hizmet veren bir bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi ölüm cezasına çarptırıldı.

Yokohama Bölge Mahkemesi, geçmişte çalıştığı engelli bakımevine 2016'da düzenlediği bıçaklı saldırıda 19 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Satoşi Uematsu hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme, Uematsu hakkında idam kararı verdi.

Ocak ayında yargılanmaya başlayan Uematsu, soruşturma ve duruşma süresince pişman olmadığını dile getirerek, yük olan insanları öldürerek dünyaya iyilik yapmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Avukatlarının akli yetersizliği olduğunu söyledikleri Uematsu'nun saldırı sırasında uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu belirtse de savcılar, hükümlünün akli yeterliliği olduğunu ve saldırıyı ön yargılı kişiliği nedeniyle işlediğini ifade etti.

İlk duruşmada "herkesten özür dilediğini" söyleyen Uematsu'nun, hemen ardından sağ elinin küçük parmağını ısırıp koparmaya çalışmasıyla ara verilen duruşma, zanlının ağzına bir şey alarak yere düşmesi ve kendisini kaldırmaya çalışan mahkeme görevlilerine karşı koyması üzerine yarıda kesilmişti.

Bakım evinde saldırı sırasında 150 engelli bulunuyordu

Uematsu, Temmuz 2016'da Sagamihara kentindeki Tsukui Yamayuri-en Bakımevi'ne sabah erken saatlerde pencereyi kırarak girmiş ve yataklarında uyuyan hastaları bıçaklamıştı.

Saldırıda 19 ila 70 yaşlarında 19 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Saldırgan, olayın ardından yakınlardaki bir karakola giderek polise teslim olmuştu.

Yerel medya, Uematsu'nun karakoldaki sorgusunda "engellilerin ortadan kaldırılmasının daha iyi olacağını" söylediğini ileri sürmüştü.

Polis, Uematsu'nun, 2016'nın Şubat ayında bazı politikacılara gönderdiği mektupta yüzlerce engelliyi öldüreceği tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

Bir akıl hastanesinde tedavi gören Uematsu'nun saldırıdan iki hafta önce taburcu edildiği belirlenmişti.

Bakımevinde saldırı sırasında 150 engelli ve 8 görevli bulunuyordu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi Haber
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Aleyna Tilki Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Berkay Şahin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru
Daha Fazla Derbi Vatandaş Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren saldırgan hakkında idam kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 11:42:42. #1.15#