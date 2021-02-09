Japonya'da dünkü askeri denizaltı ile ticari kargo gemisinin çarpışmasında 3 subayın yaralandığı bildirildi
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Japonya'da dünkü askeri denizaltı ile ticari kargo gemisinin çarpışmasında 3 subayın yaralandığı bildirildi

09.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:34
Japonya'da dünkü askeri denizaltı ile ticari kargo gemisinin çarpışmasında 3 subayın yaralandığı bildirildi

Japonya'nın Koçi eyaleti açıklarında dün meydana gelen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) denizaltısı "Souryuu" ile ticari kargo gemisinin çarpışması sonucunda 3 MSDF subayının yaralandığı duyuruldu.

Japonya'nın Koçi eyaleti açıklarında dün meydana gelen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) denizaltısı "Souryuu" ile ticari kargo gemisinin çarpışması sonucunda 3 MSDF subayının yaralandığı duyuruldu.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kazada 3 MSDF subayı hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası denizaltının kumanda kulesi, sancak tarafı ve iletişim ekipmanları hasar aldı.

Hasar sonucu, meydana gelen kazanın yaklaşık 3 saat rapor edilemediği kaydedildi.

Sahil güvenlik, ticari kargo gemisinin Hong Kong bandıralı "Ocean Artemis" olduğu ve kaza sırasında içinde 20 mürettebat bulunduğu kaydedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Savunma Bakanı Kişi Nobuo'ya, kazanın dün yerel saatle 15.00 gibi haber verilebildiği aktarıldı.

Kazayı "pişmanlık verici" olarak niteleyen Bakan Kişi, rutin eğitim gören denizaltının yüzeye yükselirken ticari kargo gemisini fark ettiğini ancak kaçamadığını bildirdi.

Japonya Sahil Güvenliği, kazaya ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, konuya ilişkin Başbakanlık Ofisindeki (Kantei) Kriz İdare Merkezinde iletişim bürosunun kurulduğunu bildirmişti.

Ülkenin güney batısında Şikoku bölgesinde bulunan Koçi eyaletinin Pasifik kıyısındaki Aşizuri burnu açıklarında dün yerel saatle yaklaşık 10.50'de MSDF denizaltısı "Souryuu" ile ticari kargo gemisi çarpışmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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